Pezzella e Rafinha, gaffe e scuse a Halloween per i costumi da terroristi

© foto di Federico Gaetano

Gaffe di Halloween per German Pezzella e Rafinha. Il difensore centrale della Fiorentina e il laterale del Bayern Monaco, anche a distanza di diversi chilometri, sono infatti accomunati dall'aver scelto un travestimento discutibile per festeggiare il 31 ottobre ieri sera: da arabi, rispettivamente con una mitra e due bombe. Entrambi hanno cancellato le foto diffuse sui social (nel caso dell'ex Genoa, era stato direttamente il Bayern Monaco a pubblicarle), ed entrambi si sono scusati pubblicamente, sempre via social.

Rafinha has apologised for his ‘Arab Bomber’ Halloween costume: “Halloween is a scary celebration with exaggerated costumes, it was not my intention to anger anyone through my disguise or hurt someone’s feelings." [Talk Sport] pic.twitter.com/isAVArBLUs — Bayern mania (@Bayern_mania) 1 novembre 2018

Halloween is a scary celebration with exaggerated costumes, it was not my intention to anger anyone through my disguise or hurt someones feelings. pic.twitter.com/ZZumqzpLBD — Rafinha Official (@R13_official) 1 novembre 2018