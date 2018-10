Phil Neville: "Juve squadra da battere, vincerà la Champions League"

© foto di Giacomo Morini

Attraverso le colonne del sito della BBC, Phil Neville ha così commentato la vittoria conquistata all'Old Trafford dalla Juventus contro il Manchester United: "La gara di ieri ha dimostrato perché la Juventus può vincere la Champions League in questa stagione e perché il Manchester United non la vincerà. C'è stato un enorme divario tra le due squadre: lo United è decimo in Premier League per un motivo, mentre la Juve è una delle migliori squadre in Europa e ha tutto ciò che serve per avere successo: un buon portiere, due terzini che sono come macchine volanti, e due rocce in difesa. Hanno il controllo e la compostezza, e poi c'è lo splendore di Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo in attacco. La loro squadra è completa come nessuna altro in Champions League in questa stagione. Sono così bravi, non credo solo che abbiano un'eccellente possibilità di andare lontano nella competizione, penso davvero che la vinceranno. Per me, sono la squadra da battere".