Krzsystof Piatek si gioca molto al Milan. I suoi gol servono tantissimo ai rossoneri per uscire da questo momento di crisi e il polacco dovrà cercare di essere decisivo già da domani sera. Ironia della sorte: il numero 9 rossonero dovrà cercare di fare male alla squadra che lo ha lanciato in Serie A, quel Genoa che lo ha poi ceduto al Milan a gennaio per 35 milioni di euro. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.