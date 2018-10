Piatek non basta: Polonia-Portogallo 2-3. I risultati della Nations League

© foto di Federico Gaetano

L'ennesimo gol di Krzysztof Piątek non basta alla Polonia, che perde 3-2 in casa contro il Portogallo, aiutato anche dall'autogol di Glik. Brutto risultato per l'Italia: i lusitani salgono così a 6 punti, con gli azzurri che devono battere sia Polonia che Portogallo (e sperare che al ritorno la Polonia batta il Portogallo) per le residue chance di agganciare il primo posto nel girone di Nations League. Di seguito tutti i risultati delle gare della competizione disputate questa sera e la classifica del relativo girone.

League A

Polonia-Portogallo 2-3 (18' Piatek, 77' Blaszczykowski; 31' A. Silva, 43' aut. Glik, 52' B. Silva)

La classifica del Gruppo 3

Portogallo 6

Polonia 1

Italia 1

League C

Israele-Scozia 2-1 (52' Peretz, 75' aut. Tierney; 25' Mulgrew)

La classifica del Gruppo 1

Scozia 3

Albania 3

Israele 3

Lituania-Romania 1-2 (90' Zulpa; 13' Chipciu, 90'+4 Maxim)

Montenegro-Serbia 0-2 (18' e 81' Mitrovic)

La classifica del Gruppo 4

Serbia 7

Romania 5

Montenegro 4

Lituania 0

League D

Faer Oer-Azerbaigian 0-3 (28' e 85' Oliveira, 67' Nazarov)

Kosovo-Malta 3-1 (30' e 81' Kololli, 68' Muriqi; 51' Agius)