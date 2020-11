Piccinini: "Champions raggiungibile per il Milan, lo Scudetto sarebbe fuori pronostico"

Intervistato da Milannews.it, il giornalista Sandro Piccinini, attualmente opinionista a Sky Sport, ha parlato così della stagione del Milan: “Secondo me quello che indicò Maldini all’inizio della stagione, ovvero un posizionamento in zona Champions League è un obiettivo raggiungibile per il Milan. Questa partenza entusiasmante, chiaramente, ha incominciato a far parlare di scudetto o imprese che sarebbero fuori da ogni pronostico. Mi sembra esagerato, in questo senso. L’obiettivo Champions è credibile e questo deve rimanere. Illudere i tifosi o considerare un terzo posto come una delusione mi sembra sbagliato. Per come è stata costruita la squadra, l’obiettivo di qualificarsi a questa grande coppa è importante”, ha concluso.