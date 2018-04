Piccinini: "Juve recrimini per l'ingenuità di Dybala. Ieri il rigore c'era"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sandro Piccinini, telecronista Mediaset presente al Bernabeu per commentare la sfida tra Real Madrid e Juventus, ha scritto un post su Twitter: "Per chi lo chiede: io e Aldo Serena in telecronaca abbiamo detto che il rigore c’era e oggi, rivedendo tutto, non ho cambiato idea. Uscire al 98’ fa male, ma il calcio è questo. La Juve deve recriminare per l’ingenuità di Dybala all’andata, non per il rigore".