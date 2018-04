Pieri su Fiorentina-Lazio: "Gara complicata. Tutti possono recriminare"

© foto di Federico De Luca

"Una gara complicata, con tanti episodi difficili da giudicare per tipologia e numero, soprattutto perché tutti molto al limite e alla fine l'arbitro anche se insufficiente ha limitato i danni". È questa l'opinione dell'ex arbitro Tiziano Pieri che non promuove ma di sicuro giustifica Damato ieri sera in Fiorentina-Lazio "alle prese con una marea di interventi complicati. La Lazio forse può recriminare di più per l'espulsione di Murgia e un rigore non assegnato a Leiva mentre la Fiorentina può lamentarsi per l'espulsione di Luiz Felipe che poteva starci. Forse l'espulsione di Inzaghi ha dato alla Lazio un messaggio chiaro ad accettare comunque gli episodi e a non mollare, credendoci fino alla fine e mettendoci la giusta cattiveria".

Ma veniamo agli episodi. Tiziano Pieri ne ha contati sette che passa a commentare uno alla volta.

ESPULSIONE SPORTIELLO - "La trovo giusta perché il portiere dopo aver sbucciato il pallone anziché andare indietro è andato ad affrontare Immobile che ha tirato la palla verso la rete tenendo le mani davanti invece che dietro come deve fare un qualsiasi altro giocatore. Espulsione giusta dunque".

ESPULSIONE MURGIA - "Capisco l'arbitro perché in campo di fronte ad un episodio simile il cartellino rosso ti esce da solo e forse il VAR doveva aiutarlo di più in questo caso. Nel contrasto Chiesa non è nel possesso di palla e quindi non c'è a mio avviso chiara occasione da rete".

RIGORE VIOLA, LUIZ FELIPE NON ESPULSO - "Luiz Felipe tocca la palla e tocca anche Biraghi perciò il rigore c'è mentre sul mancato cartellino al giocatore laziale si può discutere perché è un episodio al limite, un caso di fallo imprudente e forse l'arbitro visto il rigore già assegnato non se l'è sentita di ammonire un giocatore poi da espellere".

RIGORE NON DATO A LEIVA - "Vitor Hugo interviene su Lucas Leiva prendendo il pallone ma non elimina certo l'intervento invece falloso di Pezzella che prende l'avversario con un'entrata scomposta. Al VAR l'arbitro conferma la sua decisione ma per me è un errore. Anche io però ho dovuto rivedere più volte l'epsiodio per giudicarlo rigore".

FALLO DI MANO DI BIRAGHI - "Biraghi tocca il pallone con il braccio che però era attaccato al corpo nel modo corretto considerando la scivolata perciò giusto non dare rigore"

GOL ANNULLATO A SIMEONE - "Fuorigioco millimetrico sul passaggio di Gil Dias a Simeone, per me giusto ma episodio sempre al limite".

RIGORE LAZIALE ANNULLATO DA VAR - "Con il VAR si è ravvisato il fuorigioco di Immobile perciò giusto annullare il rigore"