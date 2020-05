Pillon: "Il calcio può riprendere e credo che anche in Serie B alla fine si giocherà"

Intervistato dall'edizione odierna del Corriere Adriatico, Giuseppe Pillon si è espresso sulla ripartenza del calcio in Italia: "L'importante è vedere chi fa la preparazione più giusta, bisogna calcolare bene i carichi di lavoro, come poter lavorare. Ogni squadra tra un mese deve essere pronta. Ma questo sia i preparatori atletici che gli allenatori lo sanno già. Non sarà facile, ma se riprendono le attività può riprendere anche il calcio. La Serie A non ha problemi, in B sì, ma alla fine credo che si giocherà".