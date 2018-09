Pincolini: "Tour de force? Qualità e quantità del sonno fondamentali"

Vincenzo Pincolini, preparatore del Milan di Sacchi e Capello e oggi della Nazionale Under 20, parla quest'oggi al Corriere della Sera spiegando la gestione complessa degli impegni delle squadra italiane attese nel prossimo periodo da una serie incessante di partite: "Giocare una o due volte alla settimana è quasi uno sport diverso. È positivo che si parli molto di Ronaldo e di tutte le attenzioni che ha extra campo: sull’alimentazione, il lavoro di prevenzione o il recupero, perché tutto si gioca nei dettagli. Del resto, se parti per una traversata nel deserto, metti nello zaino tutto quello che ti può servire. E conta molto l’esperienza che hai costruito negli anni precedenti: è un processo che inizia presto, non a caso i giocatori italiani ad alto livello sono pochi, perché da ragazzi non si lavora abbastanza su questo aspetti. La qualità e la quantità del sonno sono fondamentali : si sottovalutano i problemi che comporta tutto questo utilizzo di tablet, smartphone o videogiochi alla sera. Nell’Under 20 alla vigilia della partita ci facciamo consegnare le Playstation".