Giancarlo Inzaghi, padre di Simone e Filippo (tecnici rispettivamente di Lazio e Bologna) parla a La Nazione in vista della gara che vedrà di fronte i due fratelli: "Il derby in casa del 26? Sì, non era mai successo prima. Io e mia moglie festeggeremo da soli, poi con i nipoti ci troveremo tutti allo stadio Dall’Ara e vedremo i nostri figli dopo la partita. Chi è più portato a fare l'allenatore? Dico una cosa: prima di tutto sono contento come genitore perché i miei due figli sono persone di valore, educate e con sani principi. E le assicuro che non parla il cuore, ma la testa, se le dico che entrambi sono lavoratori, meticolosi e seri. Sono sicuro che anche Filippo arriverà".