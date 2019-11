© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le scommesse possono andare male. Per informazioni, chiedere a Gerard Piqué. Ospite del programma televisivo La Resistencia, il difensore del Barcellona aveva sfidato il conduttore, David Brancano, a tennis. Una partita non giocata da loro, ma da due squadre formate da cinque tennisti professionisti a testa. La squadra di Piqué (proprietario della Kosmos Tennis che ha acquistato i diritti della Coppa Davis per i prossimi 25 anni) ha perso la partita, col catalano impegnato in finale assieme al comico Valls contro lo stesso Broncano e Olga Saez, numero 425 della classifica WTA. Una sconfitta non proprio indolore: in palio, vi era infatti l'acquisto di una statua da 30 mila euro, che Piqué dovrà a questo punto sborsare. E poi la replica della Coppa del Mondo vinta nel 2010 con la Spagna. Che a questo punto uscirà dalla bacheca del centrale del Barcellona.