Pirlo: "Ancelotti un bene per la Serie A. Ma Juve resta la più accreditata"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Andrea Pirlo ha parlato a Sky Sport dal Golf Club della fondazione Vialli-Mauro: "La mia gara di addio? Sono rimasto felice, ho rivisto tanti amici che non incontravo da tempo. Il momento del Milan? Purtroppo sto leggendo le ultime notizie, è un peccato perché è una squadra a cui tengo tanto. Sarebbe un peccato restare fuori dall'Europa dopo tanti sacrifici. Gattuso? Un grandissimo lavoro, ha riportato quell'entusiasmo che lui ha sempre avuto. L'Italia? Mi aspetto che riparta da zero perché siamo all'anno zero. C'è tanto entusiasmo, ci sono dei giovani che sono alle prime esperienze e spero che facciano bene. Balotelli? Sono felice che sia tornato, se l'è meritato sul campo. In Nazionale si è sempre comportato bene, spero possa far bene con i colori azzurri. Buffon? Lui ha le sue idee e sono ben chiare. In questi giorni ci penserà, ma credo che continuerà a giocare. Futuro? I primi di giugno inizierò a fare il corso da allenatore, poi vedrò se sarà quella la mia strada. Ancelotti al Napoli? E' una sfida avvincente, l'ho sentito ed era felice. E' una scelta importante, significa che crede molto in questo progetto ed il suo ritorno porterà qualcosa al nostro campionato. La Juve resta la più accreditata, poi le altre cercheranno di giocarsela".