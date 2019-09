© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Andrea Pirlo, ex centrocampista del Brescia, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport al termine dell'amichevole tra le Rondinelle e il Frosinone: "È una squadra finita da poco, ha bisogno di tempo per poter inserire i nuovi giocatori. Per quello che ho visto finora gioca bene, speriamo che possa andare avanti così. Mi fa piacere (parla di Balotelli, ndr), lo conosco, se ha scelto Brescia è perché ha voglia di mettersi in gioco. Può essere una piazza importante per ripartire e lui un uomo importante per aiutare il Brescia a stare in Serie A. Mario ha le giocate, mi ha detto che sta lavorando per rimettersi in forma - ha rivelato Pirlo -. Certo, ci vuole un po’ di tempo per trovare la condizione".