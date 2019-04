Pirlo: "Bernardeschi indispensabile, può pesare l'assenza di Chiellini"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Pirlo, ex centrocampista della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare della sfida contro l'Ajax: "Khedira è tornato da poco, Allegri ha scelto Bentancur per avere più gamba. Speriamo rifaccia una partita come inizio stagione, perché nella seconda parte non ha fatto bene. Bernardeschi? Indispensabile soprattutto con Ronaldo, che torna meno. È un giocatore che può tenere coperta la zona del campo. Fa molto lavoro fisico. Pesa l'assenza di Chiellini, è la sua migliore stagione. È la zona nevralgica del campo, forse tra le linee ci potrà essere qualche problema".