Pirlo: "Ho sentito De Rossi, spero faccia grandi cose contro Iniesta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Pirlo, intervistato ai microfoni di Roma TV, parla così della gara che andrà in scena all'Olimpico stasera: "Ci vuole coraggio, bisogna essere convinti che si possa fare risultato, anche perché ho visto l'andata e la Roma aveva meritato un risultato migliore. Servirà la stessa testa e cercare di fare gol nei primi minuti. Il pubblico romano è abituato a spingere la squadra. Iniesta e De Rossi? Difficilissimo trovare altre bandiere, beati Roma e Barcellona. Ho sentito Daniele stamattina, Iniesta lo conosciamo, sono due grandissimi giocatori, speriamo che facciano qualcosa di bello. Partita d'addio? Fortunatamente non mi manca il calcio, ho smesso al momento giusto, non avevo più gli stessi stimoli. Sto preparando una festa per i miei compagni, negli ultimi tre anni sono stato via dall'Italia".