Pirlo: "Icardi doveva esporsi dopo le frasi di Wanda. Inter ora comanda"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ospite negli studi di Sky Sport 24, anche Andrea Pirlo ha commentato la notizia del giorno. La decisione dell'Inter di togliere la fascia da capitano a Mauro Icardi viene così interpretata dall'ex centrocampista: "Per aver preso la società questa decisione, dev'essere successo per forza qualcosa nello spogliatoio. Le frasi di Wanda contro i compagni di Icardi? Un giocatore in questi casi deve esporsi: se sei il capitano, devi farlo ancor di più. L'Inter adesso sta facendo vedere che c'è una società che comanda: i giocatori vengono dopo".