Pirlo: "Inter, senza Champions una delusione. Fiorentina, stai attenta"

Raggiunto da Sky Sport 24 a margine dell'evento benefico 'Barlassina Country Club, Andrea Pirlo ha analizzato l'ultima giornata di campionato: "L'Inter si gioca una finale, come se la gioca l'Empoli. Come l'anno scorso, arriva all'ultima giornata a giocarsi la Champions. L'anno scorso aveva tutto da guadagnare, ora ha tutto da perdere. Credo sia un'occasione da sfruttare: non andare in Champions sarebbe una delusione per tutti".

Le altre?

"Sono in lizza. Se la stanno giocando: l'Atalanta è favorita, il Milan aspetta un passo falso degli orobici".

La Fiorentina rischia di retrocedere.

"Non ci aspettavamo che finisse così. Ha iniziato bene il suo campionato, poi piano piano si è lasciata andare: ora non può più sbagliare. Non sono abituati a gestire queste situazioni, devono stare ben attenti".