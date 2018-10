Pirlo: "Jorginho-Verratti il presente ed il futuro della Nazionale"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Andrea Pirlo, intercettato dai microfoni di Sky, ha parlato anche della vittoria dell'Italia contro la Polonia: "È stata una partita divertente. Era da un po' di tempo che non vedevo una squadra così divertente, peccato che il gol sia arrivato solo alla fine. Jorginho e Verratti sono il presente ed il futuro della Nazionale, l'Italia ha bisogno di giocatori di questo tipo per vincere le partite. L'Italia di Conte ha entusiasmato perché era una squadra organizzata, nell'Italia di ieri si inizia ad intravedere questa caratteristica. Questa deve essere la cosa principale per andare avanti. Il derby di Milano? Sarà una gara equilibrata, vengono entrambe da un buon momento. Icardi è uno degli attaccanti più forti in area, Higuain è più completo. Spalletti o Gattuso? Sono più per il rossonero. La sorpresa del derby? Giocheranno i titolari, in una partita può succedere di tutto: penso ad un Cutrone o un Lautaro che entra dalla panchina e trova il gol vittoria. Il derby più bello? Quello che abbiamo pareggiato e ci ha permesso di andare in finale di Champions League".