Attraverso Sky Sport, l'ex calciatore Andrea Pirlo ha commentato il cammino del Napoli in Champions League fino all'eliminazione causata dal ko di Anfield. "Il Napoli ha dimostrato grande gioco e forza, peccato la mancata qualificazione perché si è fatto qualcosa di straordinario. Ora, come dice Ancelotti, punteranno a vincere l'Europa League perché è da tanto che una squadra italiana non riesce a conquistarla", le parole dell'ex Inter, Milan e Juventus.