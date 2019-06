© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Pirlo, ex giocatore e opinionista di Sky Sport, ha analizzato la finale di UEFA Champions League: "La partita è stata vinta anche da questi tifosi, poi c'era differenza. Il Tottenham non ha avuto personalità, gente come Alli ed Eriksen che non volevano la palla. C'è stata poca qualità a centrocampo, poi c'è stato quell'episodio che l'ha indirizzata. Vittoria strameritata per la stagione fatta, ma anche per questo pubblico. Origi? È entrato malissimo, se non avesse fatto gol sarebbe stato da picchiare. Il suo non era un atteggiamento da finale di Champions League, non mi è proprio piaciuto".