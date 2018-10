Pirlo: "Perisic discontinuo, fa grandi cose e pause incredibili"

Fonte: FcInterNews.it

Direttamente dagli studi di Sky Sport, Andrea Pirlo ha fatto il punto in casa nerazzurra: "L'Inter è una squadra che ha bisogno di fiducia ed in questo momento la sta riscontrando. La Champions è una competizione che ti porta ad avere una concentrazione pari al 100%: ogni tanto i nerazzurri dimostrano invece qualche fragilità in campionato, concedendosi alcune leggerezze. Questo non deve verificarsi: il gruppo deve migliorare ancora tanto. Ivan Perisic? E' il classico slavo discontinuo: alterna partite grandissime ad alcune pause, molte delle quali prese durante anche un singolo incontro".