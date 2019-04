© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Pirlo, doppio ex di Milan e Juventus, è intervenuto ai microfoni di Radio Deejay nel corso della trasmissione Deejay Football Club: "Biglia e Bakayoko sono due giocatori diversi, in questo momento il Milan ha più bisogno di un giocatore muscolare come Bakayoko. Gattuso? Quando parla è sempre sincero, pensa a fare solo il suo lavoro nel migliore dei modi. Rimpianti nella carriera? Assolutamente no, sono assolutamente soddisfatto di quello che ho fatto. Il Brescia? Sto seguendo il campionato, sono contento di quello che sta facendo. Manca ancora un po' per la promozione. Quanto perde la Juventus senza Cristiano Ronaldo in Champions? Perde un po' di consapevolezza, perché CR7 in quelle gare è sempre determinante. Certo, questa Juve può battere l'Ajax anche senza Cristiano. Allegri? Ha dimostrato tutto il suo valore, ogni anno migliora: adesso è uno dei migliori allenatori in circolazione"