Pisa, Corrado: "Serve colpo di spugna su tutto ciò che non ha funzionato"

Il presidente del Pisa Giuseppe Corrado ha parlato a margine dell’Assemblea di Lega Pro ai microfoni di Tuttoc.com soffermandosi anche sul futuro della Serie C: “Credo che questa sarà una giornata per programmare il futuro. Dobbiamo dare un colpo di spugna a ciò che non ha funzionato. Le problematiche sono parecchie. Il campionato deve acquisire credibilità e questa si acquisisce attraverso regole precise e il rispetto delle stesse. Chi non le rispetta non deve essere sanzionato ma escluso, soprattutto per quanto riguarda aspetti come il fair play finanziario. Poi ci sono altri problemi riguardanti l'attribuzione di risorse che devono essere attribuite meglio, attraverso parametri più oggettivi e non soggettivi. Infine la questione strutture e terreni di gioco: le società che investono si trovano poi a giocare su terreni che azzerano i valori. Cambia lo sport: diventa un tamburello. Bisogna certificare i terreni di gioco: se sono sintetici devono essere riproposti a seconda dello stato di usura, se sono naturali devono essere gestiti al meglio".