Pisa, Corrado: "Simoni esemplare come atleta, allenatore e dirigente. Sarà sempre con noi"

Anche il presidente del Pisa Giuseppe Corrado ha voluto ricordare Gigi Simoni, scomparso ieri all'età di 81 anni, un allenatore che ha fatto la storia del club toscano: "Con la scomparsa del grande Gigi Simoni se ne va uno dei personaggi più esemplari della storia del calcio. Atleta e dirigente esemplare nella professionalità, nei comportanti e nello stile di vita. Ho avuto modo di conoscerlo quando io ero ragazzino e lui venne a giocare a Torino prima alla Juventus e poi al Torino; era l’esempio più concreto ed esaustivo di come avrebbe dovuto comportarsi un calciatore professionista. So che per Simoni il Pisa ha rappresentato qualcosa di unico ed indelebile e, per come ho potuto apprendere, Simoni per il Pisa è stata una delle pagine più belle della sua storia. Gigi sarai sempre con noi e non ti scorderemo mai".