Pisa, D'Angelo: "Di Simoni mi ha sempre colpito la signorilità. Il calcio da oggi è più povero"

Il tecnico del Pisa Luca D'Angelo ha voluto ricordare la scomparsa di Gigi Simoni, nominato “Allenatore del Secolo” del club toscano nell'anno del centenario, avvenuta nella giornata di ieri: “Gigi Simoni è stato un grande allenatore, una leggenda del Pisa e la sua scomparsa colpisce tutti noi. Non ho purtroppo avuto la fortuna di conoscerlo, né quella di essere allenato da lui ma mi ha sempre colpito la sua signorilità, la sua umanità e soprattutto il grande equilibrio dimostrato in ogni situazione. - continua D'Angelo - Ecco, quella per me è una dote eccezionale per un uomo prima ancora che per un allenatore, uno sportivo. Potessi 'rubare' qualcosa dalla sua importantissima carriera prenderei quell'aspetto della sua personalità. Oltre ovviamente ai tantissimi titoli e riconoscimenti ricevuti. Da oggi il calcio è un po' più povero”.