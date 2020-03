Pisa, Moscardelli (e la moglie) imitano Sandra e Raimondo: "Per distrarci un pò"

L'attaccante del Pisa Davide Moscardelli per distrarsi e strappare un sorriso in questi giorni difficili a causa dell'emergenza Coronavirus che sembra non allentare la morsa sul nostro Paese ha pubblicato, in compagnia della moglie, un simpatico video sul proprio profilo Instagram riprendendo uno sketch reso famoso da Raimondo Vianello e Sandra Mondaini.