Pisa, squadra in ritiro ma senza tecnico

Nelle prossime ore il club potrebbe annunciare un sostituto

(ANSA) - PISA, 26 MAR - Il tecnico del Pisa Michele Pazienza non è partito con la squadra per il ritiro di Novarello (Novara), dove i nerazzurri prepareranno il match di Gorgonzola (Milano) contro la Giana Erminio, in programma giovedì, e potrebbe essere esonerato dall'incarico nelle prossime ore. Fatale all'allenatore la sconfitta interna di sabato sera nel derby contro la Carrarese e un rapporto pessimo con la tifoseria. La società, dopo la partita persa e la contestazione dei tifosi che hanno fischiato e scandito slogan contro giocatori e tecnico, ha deciso di mandare la squadra in ritiro ma stamani il pullman è partito senza Pazienza. Nelle prossime ore il club potrebbe annunciare il sostituto: in corsa ci sono Giorgio Roselli, 61 anni, svincolato dal Cosenza, dal quale è stato esonerato il 23 dicembre 2016, e Mario Petrone, già sondato nelle scorse settimane.