Pisanu: "Parma, la strada è questa. Persone giuste al posto giusto"

Il Parma sorprende e guadagna punti preziosissimi in chiave salvezza. Ne abbiamo parlato con Andrea Pisanu, ex gialloblù ora allenatore reduce dall'esperienza a Malta al Melita fc. "Ho recentemente rifiutato offerte a Malta, perché aspettavo una chiamata dall'Italia, magari in C, qualcuno che cercasse un profilo come il mio. Ora continuerò a girare per aggiornamenti, a ottobre sarò una settimana a Leeds per studiare da vicino Bielsa". Sul Parma è quasi entusiasta: 'Gran partenza - ha detto in un'intervista al sito TimGate - non solo per la vittoria con l'Inter ma anche per quanto ha fatto vedere con l'Udinese ma pure con la Juve. Ha dato una dimostrazione di solidità. La strada intrapresa è quella giusta. D'Aversa è un tecnico molto preparato, l'ho seguito anche in B e ora sta confermando le sue qualità. Il Parma sta facendo vedere di essere una società ben strutturata, il ds è un ottimo conoscitore di calcio e ci sono le persone giuste al posto giusto. Dopo la cavalcata degli anni scorsi, questo avvio così brillante da' carica ed è molto importante perché l'obiettivo deve essere quello di mantenere la categoria. Le possibilità ci sono tutte, con questo spirito'.