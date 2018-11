Pitana: "VAR 2^ chance senza esagerare. Agli arbitri italiani invidio stile"

Ultimo allenamento della settimana per la Juventus, con il gruppo sempre ridottissimo a causa dei tanti giocatori impegnati con le rispettive Nazionali. I bianconeri rimasti a Torino anche oggi si sono dedicati ad una seduta incentrata sulla parte atletica e su esercizi di tecnica....

Sasso, forbice, carta. In Inghilterra curiosa protesta da parte degli arbitri

Sport e il mercato del Barcellona: "De Ligt ok"

AS e le polemiche su De Gea: "C'è nostalgia di Casillas"

Kluivert: "Un onore essere il capitano dell'Olanda Under 21"

Borussia Dortmund, Chelsea pronto ad accelerare per l'acquisto di Pulisic

Tottenham, non c'è pace per il nuovo stadio: la consegna slitta a marzo

Porto, Casillas: "Sarei pronto a tornare al Real Madrid e in Nazionale"

Francia, Lloris dopo il KO: "Che delusione. Non siamo stati all'altezza"

Monaco, Rybolovlev non lascia nonostante le accuse di corruzione

Barcellona, contatti avviati per il rinnovo di contratto di Jordi Alba

Hazard: "Non merito il Pallone d'Oro. Lo darei a Mbappé"

Barcellona, si ferma Rakitic: 2-3 settimane di stop per il croato

Il segreto per un arbitraggio di successo? "Considerarsi un attore non protagonista. Agli arbitri italiani invidio lo stile. Inconfondibile, un marchio di fabbrica. Cambiano gli arbitri, ma lo stile resta. Guardo le partite di serie A, ma mi concentro sulle prestazioni dei miei colleghi Quando finiscono gli mando dei messaggi, da Valeri a Rocchi sono tutti miei amici".

Il rigore in finale per la Francia? "Merito di Irrati, è un chirurgo del Var nonché un'ottima persona e un grande professionista".

Tra i migliori arbitri al mondo, direttore di gara della finale mondiale tra Spagna e Croazia, Nestor Pitana ha parlato a La Gazzetta dello Sport del VAR: "Gli amici del direttore di gara sono gli assistenti e il quarto uomo, il Var è una seconda chance da cogliere per minimizzare gli errori. Senza esagerare, ma con la disponibilità a rettificare la propria decisione".

