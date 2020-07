Più vacanza che mercato: Coutinho a Napoli, tra barca e cena con Allan. Senza pizza: sushi

Philippe Coutinho fa sognare i tifosi del Napoli. Ma questa volta il mercato non dovrebbe entrare in gioco. Il fantasista brasiliano, di proprietà del Barcellona ma in prestito al Bayern Monaco, è infatti in vacanza sul Golfo e sul proprio profilo Instagram ha pubblicato un video che lo ritrae (in compagnia della figlia) mentre fa un giro in barca sulle splendide acque del Mar Tirreno. In precedenza, l'ex Inter è stato anche avvistato a cena nel capoluogo campano, in compagnia del connazionale Allan: niente pizza, ma sushi.