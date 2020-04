Pizarro dal Cile: "Che tragedia, mentre si diffondeva il virus il governo non ha fatto niente"

vedi letture

David Pizarro è tornato in Cile ben prima della diffusione della pandemia di Coronavirus e ai microfoni del Corriere dello Sport racconta la situazione a quelle latitudini: "Stiamo a casa, usciamo per le cose essenziali. Sono un po’ indignato perché mentre si diffondeva il virus il nostro governo non ha fatto niente. Doveva agire tempestivamente, basandosi sull’esempio dell’Europa. Sai quanti letti abbiamo in terapia intensiva? 300. Se non fossero intervenuti gli enti locali, parleremmo di una tragedia immane per il Paese. Mi fa incazzare, anche se in realtà non dovrei essere sorpreso. Adesso pensiamo alla salute. Poi spero che cambi il sistema, a cominciare dalla Costituzione che è la stessa dei tempi della dittatura: la differenza rispetto all’epoca dei desaparecidos è che adesso con uno smartphone la verità viene fuori subito. Quanto a me, posso solo ringraziare il calcio che mi ha allontanato dai porti e dalle barche: non ho mai saputo pescare, ma avrei lavorato di sicuro in mare per pochi pesos come mio padre e mio nonno".