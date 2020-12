Pizarro su De Rossi: "Allenerà la Roma e vincerà quello Scudetto che ci è sfuggito da calciatori"

L’ex centrocampista della Roma David Pizarro in un’intervista a Rete Oro ha parlato del futuro dell’ex compagno in giallorosso Daniele De Rossi: “Io e Daniele abbiamo un rapporto speciale. Credo che farà il cammino per diventare allenatore della Roma e vincere quello scudetto che purtroppo non siamo riusciti a vincere insieme. - continua il cileno come riporta vocegiallorossa.it - Torno anche io con lui? A me piacerebbe lavorare con i giovani, ma non ditelo ad Alberto, il papà di Daniele che allena la Primavera (ride, ndr)”.