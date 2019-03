© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto ai microfoni della “Domenica Sportiva” su Rai Sport, Michel Platini ha voluto fare gli auguri a Giovanni Trapattoni per i suoi 80 anni: “E’ stato molto importante. Non è solo un grande allenatore ma è sempre una bella persona. E’ un vero piacere di fare gli auguri al Tap”.

Quanto tornerà nel calcio?

“Non lo so. Sono un po’ di anni che faccio poche cose, che mi riposo”.

La Juventus? “Ha fatto una grande impresa martedì scorso e non era facile dopo la gara di andata. Penso che sia la favorita in Champions. La Juve è fortissima e Ronaldo ha portato qualcosa in più in qualità e personalità”.