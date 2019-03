Platini: "Champions, Juve favorita. CR7 tra i migliori di sempre? Non so"

"La Juve in Champions? La vedo favorita". Parole di Michel Platini, ex campione bianconero, attraverso Sky Sport. L'ex calciatore ha poi proseguito: "La Champions non è un campionato e nelle coppe può succedere di tutto. La Juventus ha passato il traguardo molto più importante contro l'Atletico e ha fatto vedere di essere forte. CR7 tra i primi tre calciatori più forti di sempre? Questa è una domanda complicata, è difficile, non lo so. E' complicato fare dei paragoni tra generazioni, tra posti, tra giocatori, è difficilissimo. Quello che hanno fatto Ronaldo e Messi in questi ultimi ultimi dieci anni - e può darsi che non sia finito - è stato eccezionale".