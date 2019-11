Platini: "Difendo la mia scelta su Qatar 2022. Il mondo arabo lo merita"

Michel Platini ha rilasciato un'intervista a France Info difendendo la sua scelta di assegnare i Mondiali del 2022 al Qatar: "Ho sempre pensato allo sviluppo del calcio, ho anche votato per i mondiali in Marocco quattro anni prima. Ho creato l’Europeo itinerante in 13 paesi perché permetterà a tantissimi tifosi di ospitare il torneo, di creare nuovi stadi e di guadagnare qualcosa. E poi il mondo arabo aveva già perso cinque o sei volte la possibilità di organizzare un mondiale, quando invece, per lo sviluppo del calcio, andare nel Golfo Persico può essere una spinta formidabile".