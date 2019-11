Platini: "Io, trattato come Al Capone. Non mi volevano a capo della FIFA"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Michel Platini ha rilasciato un'intervista a France Info parlando della squalifica di quattro anni inflittagli dalla FIFA: "Mi hanno fatto passare per Al Capone. Ho presentato una denuncia contro ignoti per cospirazione criminale". L'ex presidente della UEFA ha aggiunto: "Dopo un mese, capisci che tutto questo è una cospirazione, una trama e inizi a difenderti, cerchi di trovare le difese giuste, ma alla fine, sai che non vincerai mai. Non volevano più che fossi presidente della UEFA, e che diventassi presidente della FIFA".