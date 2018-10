© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Polemiche nel calcio francese: a scatenarle, un'intervista di Denis Balbir, giornalista sportivo di Group M6. Nel corso dell'intervista rilasciata a TV Magazine, Balbis ha infatti dichiarato: "Far commentare il calcio maschile a una donna? Sono contrario. Mi fate la domanda, io rispondo: sono contrario perché una donna non potrà mai avere il timbro vocale giusto. So che sarò considerato misogino e sessista, ma molto brutalmente questa è la verità. Parlo del ruolo del cronista, della prima voce".