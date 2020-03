Polemica in Portogallo: Georgina fa shopping mentre CR7 è in auto-isolamento

Polemiche in Portogallo per Georgina Rodriguez. La compagna di Cristiano Ronaldo, rientrato in patria per stare vicino alla madre reduce da un ictus e poi rimastovi al deflagrare dell'emergenza coronavirus, è stata infatti vista girare, secondo quanto riferito da as, per le vie di Funchal nell'isola di Madeira, mentre usciva da un negozio di vestiti in compagnia dei membri della sua sicurezza. Immagini che hanno fatto discutere, poiché CR7 (e quindi anche la sua compagna) è considerato un soggetto a rischio per la vicinanza ad altri contagiati come i compagni di squadra Rugani e Matuidi.