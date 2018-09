Polemiche sul VAR, Nicchi: "Manganiello e Valeri hanno sbagliato"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Weekend di polemiche sul VAR, interviene il presidente dell'assoarbitri Marcello Nicchi: "In Inter-Parma, Manganiello doveva andare a vedere le immagini sia sul fallo di Gagliardini sia sul tocco di mano di Dimarco. In Udinese-Torino, Valeri ha sbagliato per precipitazione.

In Inter-Parma Manganiello e la videoassistenza hanno commesso due errori non andando a rivedere le immagini, come da protocollo, sul tocco di mano di Dimarco in area e su un fallo di Gagliardini che purtroppo però l'arbitro non aveva visto: poteva essere sanzionato col giallo o col rosso, ma il Var doveva chiamarlo".