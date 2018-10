Politano raccoglie la birra, il PSV paga la multa

Fonte: fcinternews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Uefa ha inflitto al Psv Eindhoven una multa per il lancio di bicchieri di birra avvenuto nel corso della gara contro l'Inter, che ha visto protagonista l'attaccante nerazzurro Matteo Politano capace di raccoglierne al volo uno guadagnandosi l'ovazione del Philips Stadium. Da Nyon è giunta per il club olandese una sanzione da 15mila euro."Faremo del nostro meglio per recuperare i soldi dell'ammenda da coloro che hanno effettuato il lancio. Al Philips Stadium abbiamo un'ottima reputazione internazionale per quanto riguarda l'atmosfera, tirare oggetti ai giocatori non combacia con questa fama", afferma l'amministratore delegato Toon Gerbrands tramite il sito del club.