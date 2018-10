Polonia-Italia 0-1: il tabellino della gara

L'Italia si salva: basta un gol di Biraghi nel recupero LE FORMAZIONI - L’Italia è quella già vista in settimana, a Genova, con nessuna eccezione. Vince quindi il ballottaggio Barella su Pellegrini, nonostante la fisicità dei calciatori polacchi. Tridente leggero formato da Bernardeschi,...

All'improvviso Biraghi: l'Italia si salva in Nations League

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi (39' st Piccini), Bonucci, Chiellini, Biraghi; Verratti, Jorginho, Barella; Chiesa, Bernardeschi (36' st Lasagna), Insigne. A disp.: Sirigu, Perin, Criscito, Acerbi, Gagliardini, Pellegrini, Bonaventura, Giovinco, Berardi, Immobile. All.: Mancini

Polonia (4-3-1-2): Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek, Reca (43' st Jedrzejczyk); Szymanski (1' st Grosicki), Goralski, Linetty (1' st Blaszczykowski); Zielinski; Milik, Lewandowski. A disp.: Fabianski, Dragowski, Pietrzak, Olkowski, Frankowski, Kaminski, Kurzawa, Kadzior, Piatek. All.: Brzeczek

