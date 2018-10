Polonia, Skorupski ha problemi a una mano: convocato il viola Dragowski

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come comunicato dai medium ufficiali della federcalcio polacca (PZPN), ci sarà la prima chiamata nella selezione maggiore della Polonia per il portiere Bartlomiej Dragowski. L'estremo difensore della Fiorentina, classe '97, è stato inserito nella lista del ct Jerzy Brzeczek in sostituzione del felsineo Lukasz Skorupski che - si apprende - è rimasto vittima di un infortunio alla mano sinistra.