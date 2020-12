Polonia, vice-presidente Federazione: "Abbiamo parlato con Milik, deve trovare una soluzione"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Marek Kozminski, vice presidente Federazione polacca: "Milik? Vicenda che non finisce mai, storia brutta. Abbiamo parlato con lui suggerendogli di trovare una soluzione, ora però siamo fermi. Il giocatore è stato convocato in Nazionale e abbiamo visto che mese dopo mese era peggio. Se la situazione non si sblocca a gennaio, probabilmente purtroppo non potremo contare su di lui. Io mi auguro che l'entourage del giocatore risolva la situazione".