Polverosi (CdS): "Barcellona-Inter, sulle orme di Mou"

© foto di Federico De Luca

Alberto Polverosi, firma del Corriere dello Sport, racconta l'avvicinamento a Barcellona-Inter di questa sera riportando alla memoria l'ultimo incrocio in Champions League fra i due club, nell'anno del Triplete nerazzurro: "Dall’ultimo grande, indimenticabile, diciamo pure storico se visto dalla parte nerazzurra, Barcellona-Inter sono passati nove anni. Perdendo quella partita solo 0-1, dopo il 3-1 dell’andata a San Siro, la squadra allenata da Mourinho conquistò la finale di Madrid, dove mise sotto il Bayern Monaco e vinse l’ultima Champions italiana. Da allora è stato un dominio spagnolo, con due sole intromissioni inglesi e una tedesca. Noi siamo rimasti fuori. Quella sera Mourinho portò l’Inter dove la storia la stava reclamando da tempo. Se frughiamo nella memoria, non ricordiamo un capolavoro di organizzazione difensiva (strano, non esiste solo l’attacco) paragonabile alla notte del Camp Nou. Mourinho eliminò il suo eterno nemico Guardiola e a fine partita gli dedicò una delle battute più azzeccate della sua storia: «Loro felici con la palla, noi felici a Madrid [...] L’Inter di allora era un prodotto finito e anche l’allenatore aveva già dimostrato il proprio livello europeo. L’Inter di oggi è nata da pochi mesi e l’allenatore, in Champions, deve spingersi oltre i suoi precedenti. In più, Conte e l’Inter hanno l’obbligo di cancellare la peggiore partita della stagione, quella di San Siro contro lo Slavia Praga. Non possono perdere altro terreno, anzi, devono rientrare in corsa prima possibile. Sarebbe bello per gli interisti se accadesse proprio stasera al Camp Nou".