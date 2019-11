Polverosi (CdS): "Date la Panchina d'Oro a Roberto Mancini"

© foto di Federico De Luca

Fondo di Alberto Polverosi sulla prima pagina del Corriere dello Sport dedicato alla Nazionale di Roberto Mancini reduce dal clamoroso 9-1 sull'Armenia ma soprattutto da una qualificazione ad Euro2020 conclusa a punteggio pieno: "Chissà fra quanto tempo riavremo una squadra e un ct capaci di realizzare questi record, di vincere a ripetizione giocando bene o benissimo, sempre in attacco, segnando tanto, rilanciando i giovani, ricostruendo il futuro di un movimento che sembrava spento. Ci vorrebbe qualcosa di speciale per ricordarlo, per fissarlo nella memoria di tutti, perché è un evento storico, un primato che ha un valore assoluto ma che ne acquista uno ancora più consistente se ricordiamo cosa eravamo appena due anni fa. L’idea potrebbe essere una Panchina d’oro speciale, appunto, per Roberto Mancini. L’ha già vinta per la stagione 2007-08 quando era alla guida dell’Inter, ma questa avrebbe un altro significato, rappresenterebbe il simbolo della nostra rinascita e la crescita di tutto il calcio italiano".