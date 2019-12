© foto di Federico De Luca

Continuano le analisi sulla Juventus dopo il ko in Supercoppa Italiana contro la Lazio. L'ultima è quella di Alberto Polverosi, firma del Corriere dello Sport, che pone l'attenzione sull'organizzazione difensiva dei bianconeri: "Le reti che ha preso dalla Lazio in Arabia sono una conferma di questa difficoltà. Si tratta di due gol simili, subiti con azioni condotte (dalla squadra di Inzaghi) in modo diverso ma finalizzate alla stessa maniera, da palo a palo. La Juve è una squadra che ha perso il calcio di Allegri e non ha ancora trovato quello di Sarri. Tuttavia i risultati, Supercoppa a parte, sono ancora a favore dei bianconeri e questo, in fin dei conti, è ciò che vale per la Juve. Che sia di Conte, di Allegri o di Sarri".