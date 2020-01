Polverosi (CdS): "La straordinaria arroganza di Ibra, ancora trascinatore"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Continuano le analisi sul Zlatan Ibrahimovic dopo il suo ritorno in Italia. L'ultima è quella di Alberto Polverosi, firma del Corriere dello Sport, che pone l'attenzione sull'importanza che lo svedese avrà nel Milan: "Non sappiamo se sarà lo stesso Ibra, ma sarà ancora Ibra. Quanto diverso lo vedremo nelle prossime settimane, ma il suo marchio resisterà anche in questo tempo. Perché tanta convinzione? Perché ci sono dei giocatori che non si accontentano mai, giocatori insaziabili, con un’ambizione così sfrenata da imporre a se stessi sempre nuove sfide, da spingere il proprio “io” sempre oltre i propri limiti. E Ibrahimovic, di questo ristrettissimo gruppo di giocatori, è il miglior esemplare. Questo non vuol dire che segnerà come 10 anni fa, questo vuol dire che della sua nuova/vecchia squadra sarà ancora il trascinatore. Lo vedremo ancora in campo con la sua straordinaria arroganza".