Fondo dedicato all'impresa dell'Atalanta in Champions League sulle colonne del Corriere dello Sport a firma di Alberto Polverosi. "La qualificazione agli ottavi è il premio alla carriera per Giampiero Gasperini. E’ suo il trionfo, sua l’impresa. Zero punti dopo tre partite, sembrava impossibile anche solo sognare e del resto prima dell’Atalanta nessuna squadra era mai riuscita ad entrare negli ottavi dopo aver perso le prime tre gare. Gasperini ci ha creduto e in Ucraina ha giocato una partita di idee, di coraggio, di forza e di qualità. Altro che provinciale, l’Atalanta in Ucraina sembrava una squadra davvero europea. [...] La qualificazione dell’Atalanta aumenta il nostro credito, ci spinge alla fiducia, all’ottimismo, tracciando una strada nuova".