Polverosi: "Chiesa, avventura finita in viola. Lo vedrei bene al Liverpool"

Alberto Polverosi, storica firma de Il Corriere dello Sport, è intervenuto in diretta ai microfoni di Garrisca al Vento!, trasmissione radiofonica in onda ogni giovedì su MC Sport, realizzata e curata dalla redazione di FirenzeViola.it.:

"L'Italia senza Chiesa perde molto, Mancini lo ha sempre fatto giocare. Il livello di Chiesa, nella seconda parte di stagione, è migliorato tantissimo. Mancini punta su Kean davanti? È davvero forte, ce ne accorgeremo presto. Non a caso la Juventus lo ha tenuto stretto e non lo ha mandato in giro a farsi le ossa. Nel giro di qualche anno sarà il vero numero 9 dell'Italia.

Il futuro di Chiesa? Non lo vedo a Firenze il prossimo anno. Ha fatto tutto quello che poteva fare con la Fiorentina, adesso deve andare da un'altra parte per aumentare le ambizioni e migliorare la sua carriera. Con tutti il rispetto adesso non deve confrontarsi con Gerson, ma con giocatori come Salah o Douglas Costa. Certo, sarà un altro duro colpo per i tifosi viola. La Fiorentina, dal punto di vista aziendale, ha lavorato molto bene. Dal punto di vista ambientale invece ha lavorato molto male, perché ormai vale come l'Udinese: vengono presi giovani interessanti e poi rivenduti qualche anno più tardi. Per me la squadra ideale per Chiesa è il Liverpool, con i Reds di Klopp potrebbe esaltare le sue caratteristiche. Quel gioco lo esalta, potrebbe avvicinarsi al livello di Salah.

Pioli? È finita per sua volontà e per volontà della società. La vicenda, tanto per cambiare, è stata gestita malissimo. Forse si sono dimenticati che c'è un appuntamento fondamentale a Bergamo, con i viola ancora in corsa per la finale di Coppa Italia. Chi al suo posto? Io prenderei Maurizio Sarri. Sarebbe perfetto per riportare i tifosi al Franchi.