© foto di Federico De Luca

Ha fatto molto discutere la scelta della FIGC di presentare per i prossimi impegni della Nazionale una nuova prima maglia di colore verde. Su questo tema ha scritto anche Alberto Polverosi, firma del Corriere dello Sport: "In verde? Ma è uno scherzo, una battuta, una cosa per ridere. La Nazionale in verde io non la guardo. Chi ha avuto la bella pensata può dire tranquillamente chissenefrega, ma per gente come me questo è un tradimento. L’ho seguita per più di trent’anni, Mancini era un ragazzino che mandava a quel paese la tribuna stampa di Düsseldorf dopo aver segnato un gol fantastico alla Germania e ora lo vedo lì, nell’aula di Coverciano, che imbarazzatissimo dice: «Io preferisco l’azzurro». No, l’azzurro non è un colore da preferire, è l’unico colore possibile per la squadra di calcio che rappresenta l’Italia. Perché sulla Nazionale non si scherza. [...] La Nazionale è mia e di 60 milioni di italiani. È soprattutto di chi l’ha indossata, di chi le ha reso onore, di chi si è spaccato le gambe con l’azzurro sulle spalle".